Une nouvelle collection pour saisir la "quintessence" des albums Tintin

L'éditeur de Moulinsart, Didier Platteau, entrevoit trois niveaux de lecture: le texte de fond que l'on doit essentiellement aux contributions de l'"hergéologue" Philippe Goddin, un travail à partir d'archives et les nombreuses légendes jalonnant la centaine de pages de chaque album.

"J'ai connu Hergé en 1973 (10 ans avant la mort de l'auteur, NDLR) et c'est toujours avec autant de plaisir, avec étonnement et émerveillement aussi, que je me plonge dans son oeuvre", confie M. Platteau à propos de son travail de rédaction des légendes.