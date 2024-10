Un temple de la gastronomie flamande dans le port d'Anvers en 2029

Édifice protégé construit au 19e siècle, le Loodswezen accueillait les personnes chargées de piloter les navires en toute sécurité dans le port anversois. Les autorités flamandes cherchaient une nouvelle affectation à cet espace inoccupé depuis plusieurs années. Le centre d'expérience culinaire présentera l'histoire de la gastronomie et de l'industrie alimentaire flamandes ainsi que leurs atouts contemporains.

La future attraction comprendra notamment une cuisine de démonstration, un parcours expérimental, un espace d'événements, un magasin et un bar lounge. "Trois ingrédients sont indispensables dans ce projet: innovation, tradition et savoir-faire", commente le CEO de Toerisme Vlaanderen, Peter De Wilde. "Ce sera un lieu où toute personne appréciant la bonne chère et un bon petit verre, tant le convive que le chef ou l'agriculteur, pourront se rencontrer et échanger leurs expériences."