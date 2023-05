Toto et Anastacia à l'affiche de la 37e édition de la Night of the Proms

La chanteuse américaine Anastacia, le groupe américain de pop rock Toto, James Morrison et le groupe flamand Clouseau se produiront au Sportpaleis d'Anvers à l'occasion de la Night of the Proms, qui se déroulera les 24 et 25 novembre prochains, ont indiqué jeudi ses organisateurs.

Comme les années précédentes, les artistes seront accompagnés par l'orchestre philharmonique d'Anvers et le choeur Fine Fleur.

Lui aussi invité à deux reprises, en 1994 et 2003, le groupe de rock Toto, notamment connu pour ses tubes "Africa", "Rosanna" et "Hold The Line", rejoint également les têtes d'affiche cette année.

Il s'agira par contre de belles retrouvailles avec la chanteuse américaine Anastacia. Celle qui s'est fait connaître avec son tube "I'm outta love" s'était en effet déjà produite lors de l'édition belge des Proms en 2012.

Enfin, le chanteur James Morrison, qui a connu le succès en 2006 avec son album "Undiscovered", qui contient le tube planétaire "You Give Me Something", est le quatrième artiste annoncé pour l'événement.