Les choix BD de Seb: "Les Aigles de Rome", une saga dans l'esprit de Gladiator

La BD "Les Aigles de Rome" nous plonge dans la Rome antique où s'affrontent deux frères de sang, Ermanamer, le barbare et Marcus, le Romain. Au cœur de leur duel, des femmes magnifiques et des batailles épiques. Enrico Marini (en interview ci-dessus) démontre une fois de plus sa virtuosité dans ce tome 7. Aventures, rebondissements, graphisme sensuel et puissant, tout est là pour passer un grand moment de lecture. Vous avez aimé "Gladiator", vous allez adorer "Les Aigles de Rome" !