Histoire qui mêle crime et mystère, "Le Crime de l’Orient-Express" d'Agatha Christie se met en scène au théâtre

C'est une histoire qu'on ne présente plus : Le Crime de l'Orient-Express, mettant en scène le célèbre Hercule Poirot. Huis clos emblématique d'Agatha Christie, il a été publié il y a exactement 90 ans, en 1934.

Et le succès est au rendez-vous ! Avec 30 000 spectateurs venus applaudir la pièce l'hiver dernier, nul doute que le public sera une fois de plus au rendez-vous. À noter : la pièce sera jouée du 18 janvier au 1er février au Théâtre des Galeries à Bruxelles.

Concernant la pièce, attendez-vous à être agréablement surpris. Avec des costumes d'époque et un décor spectaculaire, le metteur en scène Fabrice Gardin a tout mis en œuvre pour plonger le public au cœur de l'enquête et dans l'univers si singulier d'Agatha Christie.

Décédée en 1976 à l'âge de 85 ans, on l'imagine souvent derrière sa machine à écrire, les traits marqués par l'âge, et plus sage que ses personnages.

Et pourtant, c'est oublier qu'elle a traversé deux guerres, qu'elle fut l'une des premières femmes à pratiquer le surf, et qu'elle participa à des chantiers de fouilles archéologiques en Égypte. Une vie rocambolesque, retranscrite dans cette pièce qui s'annonce bien plus qu'une simple biographie.

Lady Agatha débute ce soir au Théâtre des Galeries et se jouera jusqu'au 12 janvier.