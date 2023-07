Toujours survolté, Mick Jagger fête ses 80 ans

S'il est toujours en pleine forme, Mick Jagger a quand même subi une opération du coeur en 2019. Mais son régime draconien à base de yoga, de jus d'herbes, de fruits et de vitamines a préservé sa silhouette svelte et sa forme physique.

Mauvais garçon, sex-symbol ultime, rockstar inégalée: Mick Jagger a défrayé la chronique pendant des décennies, entre provocations, excès et conquêtes. Et il continue de déchaîner les foules avec son déhanchement diabolique sur scène.

- Swinging London -

Avec des titres comme "Jumpin' Jack Flash", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" et "Not Fade Away", les Rolling Stones ont contribué à l'explosion culturelle des années 1960 au Royaume-Uni.

Mick Jagger et les Stones incarnent alors le Swinging London, adulés, poursuivis par les filles et surveillés de près par la police. Pour Jagger, une vie à 2000 années-lumières de là où il vient, comme il le chante sur "2000 Light Years from Home".