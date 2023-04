Une vingtaine de concerts gratuits place Maurice Servais à Namur

Pas moins de 24 concerts seront proposés place Maurice Servais du 9 avril au 24 septembre, a annoncé mercredi matin le bourgmestre de Namur Maxime Prévot. Des artistes locaux se produiront sur le Kiosque tous les dimanches, de 11 à 12h00. "A travers ces concerts, notre volonté est d'animer les dimanches au cœur de la ville", a expliqué Maxime Prévot. "C'est un beau prétexte aussi pour le public de profiter des établissements Horeca autour de la place. Cela deviendra un rendez-vous populaire et convivial."

L'offre de ces concerts entièrement gratuits se veut éclectique. Ce dimanche, le Collegian Band enchaînera les grands classiques du répertoire Jazz New Oleans. Du jazz manouche, la fanfare de Fernelmont et de la country complèteront la programmation du mois d'avril. "La Ville paiera la taxe à la Sabam et chaque groupe sera défrayé 500 euros. Ce kiosque a été conçu à la demande d'une ASBL namuroise qui en a dessiné les plans. Il a été inauguré le 19 octobre 2022, en même temps que la place et nous avons la volonté qu'il soit un lieu d'appropriation citoyenne et qu'il suscite la convergence", a conclu Maxime Prévot.