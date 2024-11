Jeu vidéo: Until Dawn - la version PS5 ravive le frisson d’un classique de l’horreur interactif

Avec Until Dawn sur PS5, on retrouve ce qui fait le sel du jeu d'origine : une histoire de survie à embranchements multiples, dans laquelle chaque choix peut mener à des conséquences plus ou moins négatives (plus ou moins de mort, en fait). L’expérience est enrichie d’un environnement graphique amélioré, où la lumière et les effets de raytracing créent une atmosphère proches de ce qu'on voit dans certains films d’horreur. Les décors sont somptueux, offrant un niveau de détails qui s’accorde bien avec les capacités de la PS5. Cependant, malgré la finesse apportée aux modèles des personnages, on constate encore quelques imperfections : les visages peuvent sembler figés et certains éléments, comme les dents, manquent de réalisme.

Sorti initialement en 2015, Until Dawn a marqué une génération de joueurs avec son approche cinématographique de l'horreur interactive. 9 ans après, le jeu fait son grand retour, remasterisé pour PlayStation 5 et PC. Ce remake, développé sous Unreal Engine 5, promet une immersion visuelle inédite tout en restant fidèle à l'esprit du jeu original.

... mais des déplacements laborieux

Le jeu conserve son côté cinéma interactif des années 2010, mais c'est un peu daté comparé aux standards actuels, notamment ce que proposent des jeux comme The Last of Us. Néanmoins, il sait capter l'attention. Les mécanismes de jeu, en revanche, témoignent de leur âge : déplacer un personnage pour interagir avec un objet est parfois laborieux et le manque de fluidité se ressent. C’est un aspect que les fans du jeu original reconnaîtront, même si cela peut frustrer ceux habitués à une jouabilité plus rapide et réactive. Notez que cette édition propose des options de personnalisation inédites, comme le mode "Stay Calm" qui peut remplacer l'original "Don't Move", un ajout bienvenu pour ceux préférant un défi différent ou utilisant des périphériques sans gyroscope.

Une histoire remplie de clichés

L'histoire, quant à elle, puise dans des codes d'horreur classique : entre les clichés à rebondissements des films slasher comme Scream et des éléments plus fantastiques, Until Dawn parvient à maintenir une tension suffisante, même si la peur laisse parfois place au sourire face aux stéréotypes des personnages. Le prologue a été revu pour donner davantage de profondeur à la famille Washington et renforcer l’attachement aux personnages, tandis que de nouveaux totems et zones cachées encouragent l'exploration.

© Sony

Conclusion

Until Dawn version PS5 offre une belle dose de nostalgie pour les fans et un plaisir renouvelé pour les nouveaux joueurs. Ce lifting graphique, sans révolutionner l'expérience, permet de redécouvrir cette aventure horrifique sous un jour moderne. Un frisson toujours au rendez-vous, malgré des mécaniques un peu vieillissantes.