"Une augmentation de 25 à 30%": voici en quoi les attaques des pirates Houthis impactent le portefeuille des Belges

Des milliers de bateaux cargo et de pétroliers qui passaient autrefois par le canal de Suez doivent désormais contourner toute l'Afrique. Un détour de trois semaines qui implique une augmentation des prix, en un mois le coût du conteneur a doublé.

Des produits volumineux impactés en priorité

Ce rallongement de route a des répercussions sur les marchandises volumineuses, particulièrement coûteuses à transporter. Thierry Pauwels, grossiste en jouets, note que certains articles ne sont plus rentables : "Par exemple, pour des grandes peluches, on en met moins dans un conteneur et alors le prix flambe. Donc on va être, à mon avis, sur une augmentation de 25 à 30 % pour l'année prochaine".

Les jouets ne sont pas les seuls concernés. Les vêtements, appareils électroménagers, meubles et pièces automobiles devraient aussi subir des hausses de 10 à 35 % en 2025, selon les estimations des professionnels.

Pour les forains, ces hausses successives compliquent la gestion de leurs tarifs. Serge Wynands, forain, déplore l’impact de cette situation : "Je ne saurais plus augmenter de trop maintenant".

Après la crise du Covid et les problèmes d'approvisionnement mondiaux, les conséquences des attaques des Houthis s'ajoutent aux défis économiques.