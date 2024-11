Un chercheur belge a imaginé un parfum qui sent… l'os: il pourrait, un jour, aider à résoudre des crimes

Un parfum qui sent l'os. C'est l'idée farfelue d'un chercheur de Gembloux qui pourrait aider à élucider des crimes non résolus. Clément Martin tente de capter l'odeur des os afin de dresser les chiens pisteurs pour les retrouver. Où en sont les recherches?

Des vertèbres, un fémur ou encore des côtes. Les ossements avec lesquels travaille Clément ont été découverts dans la nature il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ils sont essentiels pour le chargé de recherches. Il les place sous une cloche de verre pendant 15 jours pour capturer l'odeur qui s'en dégage.

"Donc, on a placé les ossements dans la cuve, le but, c'est qu'il y ait un équilibre qui se forme. Les odeurs se relâchent dans cette cuve et on va les prélever à l'air d'un tube de prélèvement qui va capter les odeurs avant l'analyse", explique-t-il.