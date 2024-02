Avec la mise en vente de La Poste Mobile, l'avenir des opérateurs virtuels en question

Ces acteurs, souvent plus connus sous l'abréviation MVNO (pour "Mobile Virtual Network Operator" ou "Opérateur de réseau mobile virtuel"), viennent ainsi de voir une de leurs têtes d'affiche être mise en vente, à savoir La Poste Mobile, numéro cinq du marché en France avec 2,3 millions de clients, derrière Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Le déclin, après l'emballement: les opérateurs alternatifs de la téléphonie mobile, qui louent le réseau des mastodontes du secteur pour proposer leurs offres, voient actuellement leur nombre se réduire drastiquement et seuls les plus spécialisés parviennent à survivre, selon des analystes interrogés par l'AFP.

"Cette évolution, si elle se confirme, aura pour conditions de poursuivre la commercialisation de La Poste Mobile dans le réseau des bureaux de poste, facteur clé de son succès, d'inscrire l'activité dans la durée et de consolider la marque dans un partenariat de long terme", a déjà prévenu La Poste.

Le groupe La Poste a en effet annoncé mi-janvier avoir entamé "une réflexion sur l'évolution du capital" de cette filiale lancée en 2011 et qu'il détient à 51% avec SFR, co-actionnaire (49%) qui lui fournit son réseau.

Apparus en France en 2004, les opérateurs alternatifs ont connu une forte croissance dans les années 2000 et 2010, quand "tous les acteurs recherchaient l'acquisition de nouveaux clients", explique à l'AFP Sylvain Chevallier, en charge du secteur télécoms et médias au sein du cabinet BearingPoint.

Des médias (M6 ou NRJ) s'y sont mis, mais aussi des banques (CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile), la grande distribution (Auchan, Leclerc...) ou des distributeurs spécialisés, à l'instar de la Fnac.

"Les MVNO ont secoué le marché, avec des innovations comme la possibilité d'acheter une carte SIM sans téléphone, des tarifications plus dynamiques et transparentes", rappelle pour l'AFP Renaud Kayanakis, directeur télécoms, médias et divertissement chez Sia Partners.