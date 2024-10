Les tests de Mathieu: ce boitier TV va la rendre plus intelligente, et peut contrôler votre maison

Google poursuit son offensive sur le marché du hardware avec un nouveau boîtier TV, le Google TV Streamer. Plus qu'un simple Chromecast, cet appareil discret ambitionne de devenir le centre névralgique de votre salon. Design repensé, télécommande améliorée, interface intuitive et intégration poussée avec la maison connectée : Google met toutes les chances de son côté pour séduire. Mais avec un prix de 119€, le TV Streamer justifie-t-il son coût face à une concurrence toujours plus abordable ?

Google s'est montré très actif ces derniers mois, avec un renouvellement des smartphones, montres et écouteurs durant l'été. Comme si ça ne suffisait pas, un nouveau lecteur de contenu multimédia à brancher sur la TV vient compléter une offre matérielle qui ne cesse de s'étendre du côté du géant américain du web, que devient géant de l'électronique, se rapprochant de la stratégie d'Apple. Lointain descendant des très basiques Chromecast, le Google TV Streamer incarne l'ambition croissante de l'entreprise au niveau du matériel. Une ambition assumée et... concluante: il s'agit ni plus ni moins du meilleur boîtier TV du moment.

Quoi de neuf ?

Avec le TV Streamer, Google propose pour la première fois un vrai boîtier TV, et non plus un stick ou un dongle HDMI à brancher et cacher derrière la TV. Discret et plutôt élégant, le TV Streamer se déposera idéalement sur le meuble près de la télévision. A retenir:

Son nouveau design lui permet de proposer une vraie connectique , même si elle reste élémentaire: USB-C pour la recharge, HDMI 2.1 pour la connexion TV, Ethernet si vous êtes prêt de votre modem/routeur et que vous n'aimez pas le Wi-Fi, un bouton physique pour le reset ou 'trouver ma télécommande'. Petit plus: si vous possédez des Pixel Buds de Google, il est très facile de transférer le son vers ces écouteurs sans fil, plutôt que vers la télé.

A l'intérieur, davantage de composants plus performants . Même si Google ne donne pas de détails, il s'agirait d'une puce Mediatek plus costaude que celle qui équipait les précédents dongle, de 4 GB de RAM et 32 GB de stockage interne. Soit une fameuse upgrade pour une interface plus fluide, et plus d'espace pour les applications. Cependant, restons clairs: ce n'est pas aussi réactif qu'un smartphone équipé d'une puce moderne ; mais sur une télévision, est-on aussi pressé et exigeant ?

La télécommande évolue légèrement, et gagne quelques millimètres par rapport au 'Chromecast avec Google TV' de 2022, pour une meilleure prise en main. Les boutons de volume ont quitté la tranche pour intégrer, de manière plus conventionnelle, la face avant. On n'y trouve toujours que les raccourcis YouTube et Netflix ; il manque les deux autres leaders de la VOD, Prime Video et Disney+. A noter: un bouton personnalisable fait son apparition. De quoi lancer, par exemple, une autre application de streaming ; ou pourquoi pas le contrôle de votre maison connectée (pour autant que vous utilisez la plateforme Home de Google). Bien entendu, elle est équipée de l'infrarouge pour contrôler votre télévision et votre barre de son, la configuration est instantanée.

Le boîtier fait justement office de hub pour la maison intelligente, intégrant des protocoles de communication d'objets connectés tels que Matter et Threads. De manière plus globale, votre TV devient un centre de contrôle de la maison Google, qui accepte la majorité des objets connectés disponibles sur le marché. Cette interface s'avère assez simple et intuitive, aux antipodes de l'exhaustivité recherchée par Samsung, voir mon test de leur dernière TV. Pour ceux qui ont déjà franchi le pas de la smarthome, c'est un vrai plus lorsque vous regardez la TV (le reste du temps, passer par l'application Home du smartphone restera plus rapide...).