Info en ligne: la vidéo façon Hugo Décrypte secoue les médias traditionnels

Comme l'an passé, on observe une dichotomie entre les réseaux. Sur Facebook et X (ex-Twitter), au public vieillissant, les médias traditionnels continuent d'être dominants, même si ces réseaux tendent à donner de moins en moins de place à l'information.

Mais sur TikTok, Instagram, Snapchat et YouTube, au public plus jeune, la recherche d'information se fait auprès des créateurs de contenu et influenceurs plus qu'auprès des médias et journalistes classiques.

Le rapport met particulièrement en évidence le cas du Français Hugo Décrypte (surnom de Hugo Travers, 27 ans), dont la marque média emploie 25 personnes.