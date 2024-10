L'attaque par déni de service distribuée, grand classique des pirates du web

Plusieurs sites internet de pouvoirs publics ont été la cible d'une cyberattaque lundi matin. Il s'agissait d'une attaque par déni de service distribuée (Distributed Denial of Service - DDoS), un grand classique des pirates informatiques.

L'attaque par déni de service (DoS) repose sur un principe simple: un système qui est inondé par des sollicitations inutiles n'est pas en mesure de répondre aux demandes réelles.

Ainsi, lorsqu'un serveur informatique est saturé d'appels simultanés provenant d'un utilisateur malveillant, il ne peut plus accéder aux requêtes d'autres utilisateurs légitimes, qui sont normalement bien moins nombreuses et bien plus réparties dans le temps.