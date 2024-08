Le réseau social X suspendu pendant 10 jours

L'agence en charge des télécommunications a "décidé de retirer le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pendant 10 jours de la circulation au Venezuela", a lancé M. Maduro, soulignant que c'était sur sa proposition.

"Personne ne me fera taire, je vais affronter l'espionnage de l'empire technologique. Elon Musk est le propriétaire de X et a violé toutes les règles du réseau social Twitter, devenu X, et les a violées en incitant à la haine et au fascisme", a poursuivi M. Maduro, qui accuse régulièrement le milliardaire américain de comploter contre lui.