Le télétravail sans frontières, remède à la pénurie de cerveaux dans la tech

"Le +full remote+ donne la possibilité de décider où l'on veut habiter, et si, dans deux mois, on change d'avis, on sera libre de le faire", raconte-t-il depuis son nouveau domicile, qui lui sert aussi de bureau.

De l'autre côté de l'Atlantique, Jordan Pittier, 35 ans, est développeur pour Gorgias, une entreprise franco-américaine de support pour l'e-commerce. Il travaille lui aussi depuis son domicile, à Grenoble, dans les Alpes, disant avoir choisi un cadre "plus propice à la vie de famille" que Paris.

"J'ai parlé à mon chef de mon déménagement, cela ne changeait rien pour lui car j'étais déjà en télétravail intégral", raconte-t-il.