La recherche Google menacée par l'intelligence artificielle? Voici la réponse du géant américain

Distancé aux yeux de l'opinion publique par OpenAI et ChatGPT (alors que Google trônait au sommet de l'intelligence en ligne), le géant du numérique travaille sans relâche pour rattraper un retard - bien réel - au niveau de l'IA générative. Je suis le premier à en faire l'expérience régulièrement : ChatGPT nous comprend mieux et nous répond mieux que Gemini (qui n'est pas à une petite hallucination près). Et pour rechercher une information en ligne, je passe volontiers par Perplexity ou ChatGPT, plutôt que demander une liste de résultats à Google. Mais la situation pourrait évoluer rapidement. Google a fait de grosses annonces ce 11 décembre et vous devez retenir ceci: il va tout faire pour sauver et protéger son outil fondateur, Google Search (donc la recherche en ligne via Google), notamment en créant des "agents" qui vont tenter de comprendre et retenir ce que vous voulez faire ou savoir.

L'intelligence artificielle est, selon certains, une révolution numérique aussi importante que l'arrivée d'Internet dans les années 1990. Et si pour l'instant, ça vous semble une simple tendance dont on parle trop, souvenez-vous que les générations précédentes disaient la même chose des emails et des sites web, il y a 30 ans. Les preuves de la révolution qui se prépare (et qui a déjà commencé dans certains secteurs professionnels) semblent discrètes aux yeux du grand public, mais elles sont nombreuses. Si je dois en retenir une, c'est l'accélération interminable de Google dans le domaine.

Vidéo: l'intelligence artificielle dans l'enseignement secondaire :

Gemini 2.0 : des capacités multimodales améliorées et une utilisation native des outils

Gemini couvre plusieurs notions d'intelligence artificielle au sein de Google, y compris la génération de contenu "à la ChatGPT". Gemini passe en 2.0 et s'appuie sur les capacités multimodales de son prédécesseur, Gemini 1.0, qui lui permettaient de comprendre les informations textuelles, vidéo, audio et le code. La nouvelle version est dotée de fonctionnalités améliorées, notamment la sortie d'images et audio natives, ainsi que l'utilisation native des outils, ce qui la rend plus polyvalente et plus efficace.

Applications de Gemini 2.0 : de la recherche aux jeux vidéo

Gemini 2.0 sera intégré à un large éventail de produits Google. Il alimentera les aperçus de l'IA dans la recherche Google, permettant aux utilisateurs de poser des questions plus complexes et multi-étapes, y compris des équations mathématiques, des requêtes multimodales et du code. Il sera également utilisé pour améliorer l'application Gemini, l'assistant d'IA de Google, en offrant aux utilisateurs des expériences plus conversationnelles et utiles.

Au-delà de la recherche et de l'application Gemini, Google explore également les capacités d'agent de Gemini 2.0 dans d'autres domaines. Par exemple, le projet Astra, un prototype de recherche sur les assistants d'IA universels, utilise Gemini 2.0 pour améliorer la compréhension multimodale du monde réel. Le projet Mariner, quant à lui, explore l'avenir de l'interaction homme-agent dans le navigateur, permettant aux agents d'IA d'aider les utilisateurs à accomplir des tâches complexes en ligne.