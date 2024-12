Connaissez-vous ce jeu vidéo ? Il a été élu le meilleur de l'année

Vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires selon Sony (propriétaire de Team Asobi), "Astro Bot" a décroché la meilleure note de l'année sur le site d'agrégateurs d'avis Metacritic, avec 94 sur 100, ex aequo avec "Metaphor: ReFantazio" et "Elden Ring: Shadows of the Erdtree", deux nominés pour le titre suprême.

Pour leur onzième édition, les Game Awards ont invité plusieurs célébrités à participer, dont l'acteur Harrison Ford et le rappeur Snoop Dogg, qui a interprété une chanson de son nouvel album "Missionary".

La cérémonie a aussi fait la part belle aux annonces de nouveaux jeux, dont "Intergalatic", par le studio Naughty Dog, réalisateur de "The Last of Us". Josef Fares, le fondateur de Hazelight Studios, a quant à lui présenté avec beaucoup d'enthousiasme et de jurons "Split Fiction", un jeu entre science-fiction et fantastique.