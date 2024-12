Les tests de Mathieu: ScanWatch Nova Brilliant, que vaut la dernière montre santé de Withings ?

Partager:

Withings, fleuron français de la santé connectée, lance sa nouvelle montre ScanWatch Nova Brillant. Élégante et plus discrète, elle promet toujours un suivi complet de votre santé. Mais à 599€, cette montre haut de gamme tient-elle ses promesses? Verdict dans notre test.

Withings est une des rares entreprises européennes (française, en l'occurrence), à connaître un succès certain sur le marché des appareils électroniques à destination du grand public. C'est avec les balances (pèse-personne) connectées que Withings a commencé, et qu'il génère encore une bonne partie de son chiffre d'affaires. Mais l'entreprise fondée et gérée par Eric Carreel a rapidement élargi son activé, s'orientant vers les mesures et analyses de santé au sens large (tensiomètre, thermomètre, sous-matelas pour le sommeil et montres). Une santé connectée, mesurée à domicile et idéalement, mise à disposition du corps médical pour un suivi à distance si nécessaire. Une petite révolution en vue, technologiquement au point, mais qui a encore besoin, et c'est rien de le dire, de convaincre et rassembler la sécurité sociale, la régulation des soins de santé et les médecins... dans chaque pays. C'est quoi, une ScanWatch ? En attendant la commercialisation d'appareils plus pointus (analyseur d'urine à placer dans la toilette, thermomètre 2.0 réalisant un check-up respiratoire), Withings décline ses ScanWatch, avec la sortie récente de la Nova Brillant (599€). Les ScanWatch sont des montres au look et à la finition aussi soignés que la belle horlogerie. © RTL info

Seul un petit écran noir et blanc les trahit: il sert à afficher l'heure et la date quand on lève le poignet ou qu'on appuie sur le bouton/molette, quelques fonctions de mesure de temps (chrono, timer, activation de l'alarme), quelques notifications issues du smartphone au choix (appel, messages) et une partie des infos de suivi activité/santé (vu la taille limitée, il vaut mieux se rendre dans l'application du smartphone, voir plus bas). Le cadran du bas est un compteur de pas, affiché en pourcentage d'objectif: si votre cible est de 10.000 pas par jour, et que vous en êtes à 5.000, l'aiguille pointera vers les 6h. À lire aussi Les tests de Mathieu - Sonos Arc Ultra : fini les bugs, place au spectacle Les ScanWatch, retournées, dévoilent des capteurs et toute de la technologie de Withings pour les mesures santé/activité au poignet (coeur avec ECG, stress, trouble respiratoire durant le sommeil, taux d'oxygène dans le sang, température... rien que ça). Grâce à son petit écran et sa connectivité limitée (en Bluetooth avec la montre), les ScanWatch ont une très belle autonomie, allant jusqu'à 30 jours (j'ai constaté plutôt 20 avec un usage normal, un bon suivi santé et les notifications allumées). Elles se rechargent via un socle à clipser très pratique, qui se connecte à n'importe quel chargeur de smartphone (USB-C). © Withings