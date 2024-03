Les anciens dirigeants de Twitter poursuivent Musk pour près de 130 millions de dollars

Ils réclament plus de 128 millions de dollars à l'entrepreneur qui a racheté Twitter, désormais X, pour 44 milliards de dollars le 27 octobre 2022, d'après un document judiciaire consulté par l'AFP.

Elon Musk, déjà patron de Tesla et SpaceX, avait congédié le jour même l'ancien patron de Twitter Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, et les directeurs juridiques et légaux, Vijaya Gadde et Sean Edgett, pour "négligence grave" et "faute intentionnelle".