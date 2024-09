Les tests de Mathieu: ces écouteurs n'ont pas attendu Apple pour analyser votre audition

Avant d'évoquer ses qualités au niveau de l'annulation du bruit ambiant et du rendu audio, un petit mot sur une fonctionnalité qui n'est pas spécialement mise en avant par OnePlus, mais qui a son importance au moment où Apple fanfaronne avec la nouvelle fonction bientôt dispo sur ses AirPods Pro 2. Effectivement, les Buds Pro 3 (et ce ne sont pas les premiers, d'ailleurs, d'autres modèles et marques proposent des analyses d'audition depuis quelques années) proposent la fonction "Son d'or" - traduction un peu étonnante du mandarin. Durant 2 minutes, des sons de fréquences différentes sont émis dans vos oreilles, et vous devez indiquer jusqu'à quel niveau vous les entendez. Cela permet une "modélisation multidimensionnelle" de votre audition, qui a confirmé, dans mon cas, que les fréquences basses et moyennes sont moins perceptibles à droite qu'à gauche. OnePlus ajuste ensuite l'amplification du son, tenant compte de ces différences. On peut même faire un test "avant/après", et l'amélioration est sensible.

Alors bien entendu, Apple va un pas plus loin avec la prochaine mise à jour de ses AirPods Pro 2, car son assistance auditive, "de niveau clinique", a été approuvée par la FDA (Food and Drug Administration, l'équivalent d'un ministère de la Santé), et qu'elle n'est pas simplement, comme chez OnePlus, un moyen d'améliorer le son de la musique et des vidéos. Mais sur le principe (analyser vos capacités auditives et adapter l'amplification du son), Apple, comme souvent, n'était pas le premier.

Du très bon son (spatial)

Parlons de la qualité principale des Buds Pro 3: l'audio. OnePlus a encore amélioré la formule, probablement grâce au passage à deux DAC (convertisseur numérique-analogique) par haut-parleur, sachant qu'il y en a deux dans chaque écouteur : un pour le woofer de 11 mm et un pour le tweeter de 6 mm. Deux DAC, mais également deux aimants et un nouveau diaphragme en composite céramique-métal sur le woofer, ainsi qu'une bobine acoustique plate de 35 micromètres pour les hautes fréquences... tout ça élève le niveau de la qualité audio, au niveau des plus grands noms de l'audio, et donc des modèles plus onéreux. Le résultat s'entend si on compare une paire à 50€ et les Buds Pro 3 de OnePlus, qui offrent un son plus propre et plus dynamique, moins d'encombrement dans les basses fréquences et plus de définition dans les médiums et les aigus. Ajoutez à cela une touche de 'spatial' avec le tracking des mouvements de la tête, qui donne l'impression d'être au milieu d'un orchestre, ainsi qu'une autonomie très confortable (jusqu'à 43h d'écoute quand tout est chargé, y compris le boitier), et vous en aurez pour votre argent...

Une finition soignée, jusque dans le boitier (©RTL info)

Seul l'ANC (annulation active du bruit ambiant) peine à se démarquer de la concurrence, y compris au niveau des conversations téléphoniques. Les derniers modèles de Sony et de JBL que j'ai pu tester me semblent plus performants pour diminuer profondément certaines fréquences. Mais globalement, soyez rassurés, vos trajets en transport en commun, ou votre open space à votre travail, vous sembleront tout de même nettement moins bruyants.