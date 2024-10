Les tests de Mathieu: ces écouteurs sans fil sont dotés d'un boitier intelligent qui permet de partager la musique

JBL revient cet automne avec la troisième version de ses écouteurs sans fil Tour Pro, dotés d’un boîtier intelligent à écran tactile et de nouvelles fonctionnalités. Ce modèle haut de gamme, proposé à 279€, inclut une conversion analogique-Bluetooth et la technologie Auracast pour partager facilement la musique. Après deux semaines de test, difficile de leur reprocher autre chose que leur prix – un investissement qui pourrait bien valoir chaque euro pour les amateurs d'innovations audio.

Quand on a une bonne idée, il faut l'exploiter... Les Tour Pro de JBL, ces écouteurs entièrement sans fil avec un boîtier intelligent muni d'un écran, sont de retour pour une troisième version cet automne. Ils apportent des améliorations notables, notamment une fonctionnalité astucieuse de conversion analogique-Bluetooth. J'ai essayé les JBL Tour Pro 3 durant 2 semaines et j'ai dû mal à leur trouver un défaut, à part le prix assez élevé, bien qu'en phase avec les innovations apportées: 279€ .

En 2024, JBL ajoute de nouvelles options très pratiques avec son "étui de recharge intelligent de deuxième génération", qui dispose d'un écran 30% plus grand, tout en étant plus compact :

Emetteur audio sans fil. Le boîtier peut être connecté à une source audio via USB ou via mini jack (câbles fournis), permettant de la diffuser sans fil aux écouteurs. Imaginez que vous êtes dans l'avion: vous reliez le boîtier au mini jack présent à côté de l'écran, et vous profitez de toute la qualité audio et de l'annulation de bruit ambiant des écouteurs JBL.

Le boîtier peut être connecté à une source audio via USB ou via mini jack (câbles fournis), permettant de la diffuser sans fil aux écouteurs. Imaginez que vous êtes dans l'avion: vous reliez le boîtier au mini jack présent à côté de l'écran, et vous profitez de toute la qualité audio et de l'annulation de bruit ambiant des écouteurs JBL. Auracast pour partager le son. C'est lié à la norme Bluetooth, une technologie de transmission sans fil courte portée qui évolue régulièrement au fil des ans. Meilleure transmission, meilleure qualité audio et désormais, avec Auracast, la possibilité de partager son contenu avec un autre appareil audio (casque, enceinte, écouteurs) compatible. En clair: si vous écoutez de la musique sur votre smartphone, transmise en Bluetooth sur vos écouteurs, vous pouvez, via le boitier, activer Auracast. Celui-ci devient alors un "émetteur" reconnu par un casque ou une enceinte compatible Auracast. Avantage: une seule source audio, plusieurs diffusions de la musique.

© JBL

Conclusions

Encore plus utile, le boitier des JBL Tour Pro 3 décuple l'intérêt de ces écouteurs sans fil qui sont, au-delà de ces fonctionnalités "externes", toujours aussi performants. Au niveau de la qualité audio, le nouveau système hybride à double transducteur fait des miracles et permet de reproduire une scène sonore très large, tandis que le son spatial avec suivi des mouvements de la tête permet de s'amuser un peu. Au niveau de l'annulation active du bruit, là aussi, c'est costaud, même s'il me semble que j'ai déjà connu mieux, du côté de chez Sony notamment. Si votre budget le permet, les Tour Pro 3 (299€ tout de même) font partie des meilleurs écouteurs sans fil du moment, et les fonctionnalités supplémentaires du boitier lui donnent un avantage certain sur la concurrence.