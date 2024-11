Les tests de Mathieu: Garmin Lily 2 Active, élégante mais limitée ?

Partager:

L'un des derniers modèles (oui, la liste est longue) de Garmin s'appelle Lily 2 Active, conçu spécifiquement pour les femmes. Si son design et sa légèreté séduisent, certaines limitations techniques et son prix élevé pourraient la desservir.

Garmin présente sa Lily 2 Active comme la montre connectée idéale pour les femmes actives. Avec son design élégant et féminin, ses fonctionnalités dédiées au suivi de la santé et du sport, et son autonomie confortable, elle a de quoi séduire. Mais qu'en est-il réellement ? Un design soigné et féminin Premier constat : la Garmin Lily 2 Active est une montre très discrète et élégante. Son petit format et ses coloris pastel la rendent particulièrement adaptée aux poignets féminins. Le boîtier en aluminium et le bracelet en silicone sont agréables à porter, et l'écran, dissimulé sous un verre à motifs, lui confère un look original. Elle pèse 29 grammes et son boîtier a un diamètre de 38 mm (pour 11 mm d'épaisseur). À lire aussi Les tests de Mathieu - Sonos Arc Ultra : fini les bugs, place au spectacle

Un écran et une navigation perfectibles Malgré son aspect esthétique, l'écran de la Lily 2 Active présente quelques limitations. Il s'agit d'un écran LCD basique (240x201 pixels), qui affiche peu d'informations simultanément (pas de couleur, mais 16 niveaux de gris). La navigation dans les menus se fait via une petite zone tactile située en bas de l'écran, ce qui n'est pas toujours intuitif. Les menus sont d'ailleurs assez limités, et on regrette l'absence d'un écran OLED plus complet et réactif. © RTL info Fonctionnalités sportives et suivi de la santé La Lily 2 Active embarque un GPS intégré, ce qui permet de suivre précisément ses activités sportives en extérieur, comme la course à pied ou la marche. Elle propose également un large éventail de fonctionnalités pour le suivi de la santé, comme le suivi du sommeil, le suivi du cycle menstruel, la mesure du niveau de stress, et la surveillance de la fréquence cardiaque. Ajoutez à cela l'aperçu des notifications du smartphone (au choix) et la possibilité de payer sans contact en reliant sa carte de banque à Garmin Pay, et vous avez tout de même une proposition logicielle assez riche. L'application Garmin Connect, gratuite et complète, permet d'analyser ses données sportives et de santé, de participer à des défis, et de se connecter avec d'autres utilisateurs. © Garmin Autonomie et recharge L'autonomie de la Lily 2 Active est un bon point. Garmin annonce jusqu'à 9 jours d'utilisation en mode smartwatch, ce qui se vérifie en pratique. On regrette cependant l'utilisation d'un port de recharge propriétaire (voir photo ci-dessous), alors que la recharge sans fil ou un port USB-C sur un petit socle de recharge (comme OnePlus) seraient plus pratiques. © RTL info