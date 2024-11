Les tests de Mathieu - Sonos Arc Ultra : fini les bugs, place au spectacle

Partager:

J'ai testé la nouvelle barre de son haut de gamme de Sonos, l'Arc Ultra. Verdict : une expérience sonore immersive et puissante, dans un format compact et intemporel. Tout cela s'accompagne d'une bonne nouvelle: les bugs logiciels ont disparu. Reste un prix (999€) qui pique un peu. Est-il justifié ? On fait le tour...

Sonos a un gros avantage sur le marché de la barre de son: ses produits ne servent pas qu'à diffuser vos meilleurs contenus vidéo avec le meilleur son. Pionnier de l'enceinte connectée (qui va chercher elle-même la musique sur internet, l'application du téléphone n'est qu'une super télécommande), l'entreprise américaine profite de sa longue expérience pour inclure ses barres de son dans l'écosystème matériel et logiciel qu'elle a bâti au fil des ans. Vous pouvez d'ailleurs jumeler très facilement 2 enceintes Sonos individuelles à la barre de son pour faire un home cinéma encore plus immersif dans votre salon. Mais ça n'est pas obligatoire, car l'Arc Ultra est une bête de guerre, vous allez le lire. Une machine à magnifier le son d'une série TV, tout en étant parfaitement capable de s'adapter à tous les types de musique. À lire aussi Les tests de Mathieu: ce boitier TV va la rendre plus intelligente, et peut contrôler votre maison Design et fabrication Dès le déballage, le soin apporté à la fabrication est évident. L'appareil est robuste, avec une finition impeccable et un design sobre qui s'intégrera parfaitement dans n'importe quel salon. La durée de vie du design est une constante chez Sonos: des enceintes vieilles de 10 ans ont toujours un look & feel apprécié et appréciable. C'est le cas avec les rondeurs élégantes de l'Arc Ultra, qui respire la solidité tant au niveau du poids que de l'assemblage. © RTL info

Qualité audio Mais c'est bien sûr la qualité audio qui prime. Et là, l'Arc Ultra impressionne. Malgré sa taille compacte, elle délivre un son puissant et enveloppant, avec des basses étonnamment profondes pour un appareil de ce gabarit. Ce qui explique cette prouesse ? Une architecture acoustique sophistiquée et revue par rapport au premier modèle d'Arc. Composée de 14 haut-parleurs au lieu de 11, dont un nouveau module de basses intégré qui fait des merveilles, elle offre l'équilibre sonore que l'on recherche. © Sonos Que ce soit pour écouter de la musique ou regarder un film, le son est clair, précis et détaillé. Les voix se détachent parfaitement (c'est même réglable sur 3 niveaux), et tous les instruments se distinguent, même dans les passages les plus complexes. L'Arc Ultra vous enveloppe dans le film ou la musique, avec un son naturel, presque vivant, sans avoir besoin d'un caisson de basses supplémentaire (bien sûr, certains diront qu'en ajoutant le Sub 4 de Sonos, l'expérience sera complète - mais ça n'est clairement pas une nécessité). Fonctionnalités connectées Et l'Arc Ultra ne se contente pas d'être une barre de son exceptionnelle. Grâce à l'écosystème Sonos, elle se transforme en une enceinte connectée intelligente et autonome, pilotable à travers l'application. On peut ainsi facilement diffuser de la musique en streaming, contrôler le volume, et même créer un système multiroom avec d'autres enceintes Sonos. Le Bluetooth est de la partie, pour permettre à un ami de diffuser directement à partir de son smartphone, si nécessaire. Enfin, depuis la sortie du casque Ace, il est possible, via l'application Sonos, d'envoyer le son de la barre vers le casque, tout en conservant toutes les qualités audio initiales.