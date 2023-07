Les tests de Mathieu: les OpenFit de Shokz sont des écouteurs sans fils "ouverts", quel intérêt ?

J'ai déjà essayé d'innombrables paires d'écouteurs sans fil, ces petits objets qu'on insère (plus ou moins) dans l'oreille, et qui diffusent le son en provenance d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. La plupart du temps, ces écouteurs essaient de vous isoler du monde extérieur, grâce à une isolation passive (insérés de manière étanche dans le conduit auditif, ils agissent comme des bouchons) et active (annulation du bruit ambiant par diffusion de la fréquence d'ondes inverse dans l'oreille). Oubliez tout ça avec l'OpenFit de Shokz (199€), une nouvelle paire au format plutôt inédit. On dit qu'elle est de type open-ear, car rien ne rentre dans vos oreilles. Les plus agréables à porter ?

Ce qui frappe dès la première utilisation, c'est le confort. Si vous faites partie des millions de personnes dans le monde utilisant des écouteurs (avec ou sans fil), vous avez forcément noté la sensation parfois désagréable ou envahissante, voire invasive, que procure leur insertion dans le conduit de votre oreille. Une insertion nécessaire, tant pour le maintien que pour l'isolation, on l'a dit. Mais Shokz, une entreprise fondée à New-York en 2011 et pionnière dans la conduction osseuse, voit les choses autrement. Ses OpenFit sont des mini-enceintes déposées juste devant le trou de votre oreille (il ne faut que très légèrement les insérer dans le pavillon extérieur), et suspendues grâce à un petit cerclage en silicone. Il ne faut compter que 8,3 grammes par écouteur, ce qui contribue à la sensation rare de ne pas avoir des écouteurs vissés dans l'oreille. Sans conteste, c'est la paire d'écouteurs sans fil la plus agréable (et hygiénique) que j'ai pu porter. Un son meilleur que prévu J'étais assez sceptique, vu la conception "extérieure" des OpenFit, par rapport à leur capacité à envoyer un son raisonnablement puissant et solide. A condition, dans l'application Shokz, d'activer l'option Basses (et surtout pas Vocal), vous profiterez de votre musique ou de vos vidéos sans crainte. Cette prouesse est réussie, d'après Shokz, grâce à la technologie DirectPitch, qui joue avec les ondes sonores pour envoyer la bonne pression aux bons endroits. Ce qui donne l'impression d'avoir la qualité "normale" alors que rien n'est inséré dans l'oreille. Ajoutez à cela l'utilisation de carbone pour le haut-parleur dynamique de 18x11 mm, et vous comprenez pourquoi les OpenFit sont bons (et plutôt chers: 199€).

Ouvert sur le monde Bien entendu, le concept des OpenFit plaira surtout à ceux qui ne veulent pas être coupés du monde extérieur quand ils écoutent de la musique, regardent un film ou passent un appel téléphonique. Vous l'aurez compris, vu que le haut-parleur n'est inséré qu'en partie, le conduit auditif, vous permettant de rester conscient de la situation en toute circonstance. Votre musique recouvrira sans mal des conversations, mais vous entendrez ce qu'il faut pour rester connecté au monde. Il existe une petite isolation active, dont Shokz vante les mérites pour les appels téléphoniques (votre interlocuteur entendra plus votre voix et moins les bruits parasites ambiants), mais elle est très relative. Je trouve les OpenFit particulièrement adaptés au jogging ou au vélo, ou simplement à ceux qui se baladent dans la rue et ont tendance à être un peu distrait… Conclusion

A l'origine spécialisée dans les kits à moitié sans fil pour sportifs, Shokz entre donc dans la cour très remplie des écouteurs à destination du grand public, qui se range dans leur petite boite faisant également office de recharge. Quand les écouteurs et le boitier sont chargés à 100%, vous pouvez compter sur 28h environ d'écoute, ce qui est dans la moyenne supérieure. Mon avis est assez clair: c'est la meilleure paire d'écouteurs entièrement sans fil qui ne vous coupe PAS du monde (ce que les autres essaient de le faire, en y parvenant parfois très bien, comme les meilleurs modèles de Sony). Et le pari n'est pas évident, car il faut réussir à envoyer un son de qualité suffisante pour ne pas frustrer l'utilisateur. Cerise sur le gâteau: les OpenFit sont d'un confort inégalé, grâce à leur "crochet d'oreille en forme d'arc pour dauphin" (c'est comme ça que Shokz les présente…) qui est en silicone, et grâce à un poids contenu de 8 grammes ! Tout cela a cependant un prix: 199€. Mais vu la qualité, il n'y a pas à se plaindre…