Les tests de Mathieu: l'un des smartphones les plus puissants de l'année ne coûte "que" 829€

Comme toujours, le début de l'année est riche en sortie smartphones. Après les prestigieux Galaxy S23 de Samsung (j'ai assisté à leur lancement, voici mes impressions), place au OnePlus 11. L'entreprise chinoise, très proche d'Oppo, revient à la formule qui a fait son succès: un flagship killer (et non une déclinaison de modèles Pro, Ultra, Plus ou Max…) pour mettre tout le monde d'accord…

La formule magique revient à ses origines, après quelques années d'hésitation: OnePlus fait l'impasse sur quelques caractéristiques techniques pour offrir leur vision du meilleur rapport qualité-prix. Résultat: pour 829€, vous avez droit à la puce la plus performante de l'année, la Snapdragon 8 Gen 2, que l'on a déjà sur les Galaxy S23 de Samsung dans une version qui leur était propre.

Qu'attendre d'une nouvelle puce ?

Chaque année, on gagne bien sûr en puissance ; mais les révolutions n'existent plus. OnePlus évoque donc, avec la 8 Gen 2, l'arrivée du Ray Tracing pour le jeu vidéo qui, comme sur les consoles de salon, améliore les effets de lumières et d'ombres, et donc les graphismes en général (encore faut-il des jeux exigeants qui exploitent cette capacité). Il est également question, à nouveau, d'une meilleure gestion de la consommation d'énergie. Je lis ça chaque année, mais le constat est pourtant toujours le même: un smartphone avec une batterie de 5.000 mAh (c'est le cas du OnePlus 11) ne tient toujours pas deux jours complets avec une utilisation normale…

À lire aussi Test JBL Pulse 5: une enceinte ultra stylée qui mise tout sur... la lumière

Dans le cas de OnePlus et d'Oppo, ça n'est plus un problème depuis quelques années, car ce sont les rois de la charge très rapide. Le OnePlus 11 a droit cette année à un chargeur de 100W (on était pourtant passé à 150W sur le 10T), qui lui permet de passer de 0 à 100% en 25 minutes. Mais la plupart du temps, vous le chargerez 10 minutes tous les matins, pour passer de 25 à 80% environ, largement de quoi tenir la journée. Une fois qu'on a connu ça, difficile de revenir en arrière et de se contenter des chargeurs 25 ou 45W (non fournis!) de Samsung ou Apple…

Et la photo ? Comme tous les assembleurs de smartphones, OnePlus tente de proposer la "meilleure expérience possible" chaque année sur ses smartphones. Il utilise pour cela, sur le 11, le capteur Sony IMX890 (50 MP) équipé d'une stabilisation optique (bien utile dès qu'il fait un peu sombre). D'après mes tests durant deux semaines, les résultats sont très bons dans toutes les circonstances mais, là aussi, difficile de réinventer la roue chaque année. A moins d'être le Galaxy S23 Ultra (à partir de 1.399€ tout de même) avec son capteur 200MP et son zoom périscopique 10x...

A l'arrière on trouve également un très grand angle (115°) de bonne qualité (48 MP, HDR et des capacités macro également, pour les plans très rapprochés). Malin, le 3e capteur est un Sony IMX709 dit 'Tele', c'est-à-dire qu'il permet de zoomer (2x sans perte de qualité), mais également affublé de la mention 'Portrait'. L'idée principale est bien d'avoir un plan rapproché de la personne en face de vous, sans devoir coller le smartphone devant son visage (je grossis un peu le trait, mais vous voyez où je veux venir). OnePlus (et Oppo, d'ailleurs), poursuivent leur collaboration avec Hasselblad, pionnier européen de la photographie, mais ça tient toujours davantage, selon moi, du marketing que de la science. Effectivement, même si c'est la 3e (et dernière) année du contrat liant les deux entreprises, la collaboration se limite au traitement logiciel des photos, principalement au niveau des couleurs qui sont "plus naturelles". Des couleurs qui, je l'admets néanmoins, sont moins criardes que celles de certains concurrents qui privilégient le spectacle à l'authenticité. Cependant, j'aurais aimé voir Hasselblad travailler sur l'aspect matériel, en développant par exemple ses propres lentilles (ces petits morceaux de verre qui recouvrent les capteurs photos). Un design 'OnePlus' ? Habitué aux changements de style annuel, OnePlus se montre, à l'instar de la concurrence (Apple et Samsung en tête), plus raisonnable que les années précédentes. Le bloc d'optiques à l'arrière a un peu changé (il y a une zone cerclée) mais globalement, on reste sur une extension qui semble sortir de la tranche latérale, en haut à gauche. OnePlus aurait donc trouvé son style: la meilleure manière d'être reconnu au premier coup d'œil est d'asseoir une identité visuelle. Au niveau du logiciel, OnePlus reste l'une des surcouches (personnalisation d'Android) les plus épurées qui soit. On est sur OxygenOS 13, sous Android 13, et c'est fluide, agréable à personnaliser, concentré sur les besoins des utilisateurs. Depuis quelques temps, ça ressemble très fort ColorOS d'Oppo, il faut l'avouer. OnePlus garde l'interrupteur (son/vibreur/ne pas déranger) sur la tranche, et Shelf, qui est l'apparition de widget sympa lorsqu'on balaie l'écran de bas en haut (en ne partant pas de tout en haut), à la place du tiroir de notifications: Mais qu'est-ce qui lui manque ?