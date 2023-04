Trois nouveaux sites pornos menacés de blocage en France faute de contrôle d'âge

Trois nouveaux sites pornographiques ont été mis en demeure par l'Arcom d'empêcher l'accès à leur contenu par les mineurs, sous peine de s'exposer à un blocage de leur service par la justice, selon un communiqué du régulateur français de l'audiovisuel publié mardi.

L'Arcom, qui tente depuis plus d'un an de faire aboutir une première procédure de blocage visant cinq sites, cible cette fois les sociétés Technius Ltd et Techpump Solutions S.L pour "respectivement un et deux sites pornographiques qu'elles éditent".