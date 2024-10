LEZ: Plus d'obstacle dans l'immédiat au report de la phase de restriction suivante

Reste la possibilité d'un recours à la Cour constitutionnelle, a posteriori. Certains estiment que cette temporisation des restrictions constitue une régression contraire au principe environnemental du "stand still". Elle engendre aussi potentiellement une discrimination à l'égard de ceux qui ont anticipativement revendu leur voiture moins chère que ceux qui le feraient prochainement.

Quoiqu'il en soit, les échanges et le vote en commission n'ont pas laissé planer de doute sur l'issue du vote en plénière. Une large majorité des députés voteront en faveur du dispositif: MR, PS, Engagés et PTB, côté francophone, et au minimum l'Open Vld et la Team Fouad Ahidar, côté néerlandophone.

Sur le terrain des négociations de formation, Fouad Ahidar a suspendu sa tentative de médiation pour trouver une majorité du côté néerlandophone, jusqu'aux proches élections communales.