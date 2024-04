"Ces avancées ont amélioré la survie de nos patients": comment la recherche contre le cancer a-t-elle évolué ?

Le Directeur de la recherche du "Le Fonds de la Recherche Scientifique" (FNRS) mais également chercheur pour le Télévie, Christos Sotiriou, fait le point sur les avancées de la recherche contre le cancer. En 20 ans, celle-ci a bien évolué. "La thérapie ciblée, la luminothérapie, la chimiothérapie intelligente... Ce sont des avancées majeures. Elles ont amélioré nettement la survie de nos patients", indique Christos Sotiriou.

En tant que spécialiste du cancer du sein, premier cancer chez les femmes, il l'assure, les choses vont dans le bon sens. "Il y a une meilleure prise en charge, avec de nouveaux traitements, on guérit de mieux en mieux. Et c'est le cas pour d'autres types de cancer. Pour les personnes atteintes de cancers métastatiques, pour qui on ne sait rien faire, on peut aussi améliorer la qualité de vie", poursuit le chercheur. Ces cancers peuvent devenir des maladies chroniques, une vraie révolution. "Grâce aux médicaments qui sont très bien tolérés, on peut garder ses patients des années comme des malades du diabète ou de maladies inflammatoires".