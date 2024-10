Les ventes de ce médicament en forte hausse: une prescription médicale sera bientôt obligatoire

Depuis l'annonce de l'obligation de prescription pour les médicaments à base de pseudoéphédrine, les ventes de Sinutab et produits similaires connaissent une hausse spectaculaire.

Cette hausse survient après que l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a décidé de soumettre ces médicaments à prescription obligatoire à compter du 1er novembre 2024.

Le distributeur Febelco a observé une augmentation impressionnante des ventes de Sinutab et de médicaments similaires, atteignant jusqu'à six fois les volumes habituels depuis l'annonce de la nouvelle réglementation.

Cette augmentation des ventes concerne aussi les autres produits de la même catégorie que le Sinutab, bien que contenant différents principes actifs. Les prochains arrêtés royaux, qui seront publiés prochainement, imposeront une prescription médicale pour les médicaments à base de pseudoéphédrine et d'acide fusidique à partir de novembre.

D'après Febelco, 30 % des volumes mensuels habituels de Sinutab ont déjà été vendus en seulement trois jours, soit depuis le 1er octobre. Le jeudi 3 octobre, les ventes quotidiennes ont été six fois supérieures à la moyenne des ventes d'octobre.

L'agence souligne également les risques potentiellement graves liés à son utilisation, notamment des effets indésirables cardiovasculaires, neurologiques et psychiatriques. Certains de ces effets sont imprévisibles et non liés à la dose administrée.

L'AFMPS indique que la vente libre de ces médicaments pourrait favoriser leur usage excessif, ce qui renforce la nécessité de cette nouvelle réglementation.