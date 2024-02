Jusqu'à 29,5°C : l'Espagne a connu son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré

L'Espagne a connu cette année son mois de janvier le plus chaud depuis le début des relevés en 1961, avec des températures ayant frôlé les trente degrés dans l'Est du pays, a annoncé mardi le porte-parole de l'agence météorologique (Aemet).

Barcelone et sa périphérie ont d'ailleurs été placées la semaine dernière en état "d'urgence" sécheresse, avec la mise en place de nouvelles limites de consommation d'eau pour près de six millions d'habitants et de fortes restrictions en particulier pour l'industrie et l'agriculture.

Habituée aux fortes températures, l'Espagne est confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d'été, qui inquiètent les scientifiques.