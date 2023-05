Le groupe d'action néerlandais "Farmers Defence Force" aura une section belge

Il estime qu'environ la moitié de ses 150 vaches devraient disparaître à cause de cette réglementation qui a pour mission de réduire les émissions d'azote nocives pour la nature et l'environnement.

"Nous en sommes au stade final des signatures pour la constitution de l'association", explique Bart Dickens, agriculteur à Arendonk. "Ensuite, nous commencerons à recruter des membres. Le 27 mai, nous prévoyons une première action". Bart Dickens affirme que les nouvelles règles plus strictes en matière d'azote rendent son travail et celui de nombreux collègues impossible.

Au nord du pays, le plan lisier et la reconnaissance des parcs nationaux tels que le Kalmthoutse Heide contrarient déjà depuis un certain temps les agriculteurs comme lui. Le plan lisier comprend une série de mesures destinées à restreindre l'usage d'engrais et par corollaire, l'écoulement dans les eaux souterraines et dans les cours d'eau. La reconnaissance de parcs nationaux irritent les fermiers qui s'interrogent sur les implications de tels projets pour leurs activités. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit un parc national comme une aire naturelle ou quasi naturelle dont le but est de protéger son écosystème tout en autorisant des visites spirituelles, récréatives, scientifiques ou éducatives.

Le FDF belge affirme être indépendant politiquement. Les frais d'établissement ont été pris en charge par le FDF Pays-Bas. À terme, il devrait y avoir des conseils locaux dans chaque province. Pour l'instant, le FDF ne peut pas en dire plus sur l'action du 27 mai.