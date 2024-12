"C’était top secret": comment l'épouse de Youri Gagarine, le premier homme à être allé dans l’espace, a découvert que son mari était cosmonaute

Dans ce nouvel épisode du vidéocast "La tête dans les étoiles", Luc Gilson et Pierre-Emmanuel Paulis, formateur à l'Euro Space Center et président de la "Mars Society Belgium", sont revenus sur l’histoire du premier humain à s’être rendu dans l’espace, Youri Gagarine, à travers des anecdotes étonnantes.

Les images qu’on peut voir du décollage de Youri Gagarine ne sont ainsi pas toutes de vraies images.

"La fusée qui décolle a été filmée. Comme il n’y a pas eu d’échec, ils ont pu prendre ces images-là. Mais l’installation de Gagarine, quand il se rend vers le pas de tir, quand il met son scaphandre… Il a rejoué son rôle, pour devenir les images officielles du vol", indique Pierre-Emmanuel Paulis.

Sur les images, on voit Youri Gagarine mettre son portefeuille dans sa combinaison. "Au cas où il devrait revenir là où on ne l’attendait pas, c’est-à-dire un atterrissage d’urgence, quelque part dans un pays, il aurait dû prouver son identité. C’est quelque chose de courant", explique Pierre-Emmanuel Paulis. "Les astronautes ont des passeports internationaux. Il y a des accords entre les Etats-Unis, les bases de lancement, les agences spatiales… Si un astronaute est en difficulté dans n’importe quel pays, le pays dans lequel il a atterri doit offrir une assistance, c’est obligatoire."

Juste avant le décollage, Youri Gagarine a eu un "besoin pressant". Cette anecdote est devenue légendaire.

"Il était en route vers le pas de tir à bord d’une camionnette. A Baïkonour (au Kazakhstan), c’est le désert complet. Il n’y a pas un buisson, pas un arbre. Et entre l’endroit où se trouvent les quartiers des équipages et le pas de tir, il y a des kilomètres", détaille Pierre-Emmanuel Paulis. "Youri Gagarine avait pris son petit-déjeuner, comme tout le monde le matin, et il a eu besoin d’uriner. Il a demandé au chauffeur de bus de stopper la camionnette, et comme il n’y avait pas de buisson ou d’arbre, il a uriné sur la roue avant droite du bus. Et maintenant, c’est une tradition, tous les cosmonautes russes qui partent dans l’espace doivent uriner contre la rue avant droite du bus. De leur côté, les dames doivent vider une bouteille contre la roue."