Deux satellites envoyés vers le soleil pour mieux connaitre notre étoile: une mission dans laquelle notre pays est très investi

Résultat de plus de 10 années de travail, cette mission envoie non pas un, mais deux satellites dans l’espace pour étudier le soleil. Avec un objectif : recréer les conditions d’une éclipse solaire, pour pouvoir étudier le pourtour de l’astre.

Comment cela va-t-il fonctionner ? Ces satellites vont bloquer la lumière venant de la partie principale du soleil, pour pouvoir étudier uniquement sa couronne, qui est située sur son pourtour. Jusqu’à présent, les scientifiques devaient attendre des éclipses naturelles pour pouvoir étudier la couronne du soleil.

Avec cette nouvelle technologie, l’étude du pourtour de notre étoile va faire un grand bond en avant... et c'est important, car les tempêtes solaires peuvent perturber nos systèmes électroniques, nos GPS et nos télécommunications. Une recherche de haut intérêt donc, et dans laquelle la Belgique est particulièrement investie.

"Une partie de l'engin spatial a été construite par une équipe belge", précise David Berghmans, physicien solaire à l’Observatoire Royal de Belgique. "L'instrument de mesure a été construit également en partie par le centre spatial de Liège et l'équipe scientifique est coordonnée depuis l'Observatoire".

Une équipe scientifique qui recevra les premières données quelques semaines après la mise en orbite des satellites. La mission continuera ensuite d’analyser le soleil pendant 2 ans.