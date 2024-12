Pourquoi les Etats-Unis veulent-ils rapidement renvoyer des astronautes sur la Lune ? Deux raisons l'expliquent

Pas de vacances de Noël pour la NASA et la conquête spatiale. Le programme Artémis de la NASA vise à renvoyer des astronautes sur la Lune. Il a officiellement été annoncé en 2017 sous l'impulsion de Donald Trump alors président des Etats-Unis et 5 ans plus tard, en 2022, une première étape est franchie : Artémis 1 voit le jour.

Après plusieurs reports, le vaisseau Orion est donc envoyé - sans équipage - dans l'espace. Il vole autour de la Lune avant de revenir sur Terre. L'étape 2 est d'effectuer le même vol, mais cette fois avec des astronautes dans le vaisseau. L'étape 3, Artémis 3, donc, veut que le vaisseau se pose cette fois sur la Lune et débarque deux astronautes pour une durée de 6 jours et demi. Ensuite, d'autres missions plus longues seront organisées avec des équipages plus grands.