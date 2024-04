Christian De Paepe sera aux commandes des "Disques d’Or" ce samedi sur bel RTL, un rendez-vous à ne pas manquer!

Partager:

Depuis plus de 30 ans, l’émission mythique de bel RTL "Les Disques d’Or du Télévie" est un rendez-vous incontournable de l’année ! Comme chaque année, l'irremplaçable Christian De Paepe animera cette émission pour récompenser les donateurs les plus généreux en leur attribuant les disques d'or des plus grands artistes.

Comment avez-vous eu l'idée de créer l'émission "Les Disques d’Or" sur bel RTL ? Avec la direction de l'époque, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de différent sur Bel RTL pour amener un chèque de la radio, lors de la soirée finale du Télévie. On a sollicité l'industrie du disque et on a commencé une première édition en 1993. On avait récolté un peu moins de 20.000 €, mais c'était déjà très bien pour l'époque ! C'est donc comme ça que l'aventure a commencé. À lire aussi Télévie - Deux hommes, deux vies face au cancer de la prostate: "Ça n'arrive pas qu'aux autres"

Comment parvenez-vous à collecter ces objets de collection ? Ce sont des gens du programme qui prennent contact avec les artistes qui viennent nous rendre visite dans la maison RTL, ils prennent aussi contact avec les maisons de disques, même si le monde du disque a beaucoup évolué. D'ailleurs, on parlait de vinyles quand on a commencé "Les Disques d’Or" maintenant, on parle de streaming. À lire aussi "On met les champions en lumière": Matt Pokora est le parrain d'honneur pour la 36ᵉ édition du Télévie Et est-ce que certains artistes viennent directement vous voir pour vous remettre certains objets pour le Télévie ?

Évidemment, au fil des années, on a beaucoup de fidèles. On le voit encore avec nos parrains et nos ex-parrains comme Agustín Galiana et Matt Pokora qui ont répondu présent tout de suite. On a des artistes qui viennent chaque année, on a eu Patrick Bruel qui est venu nous apporter sa guitare et qui l'a dédicacé, on a eu aussi Kendji. On a toujours le soutien des artistes parce qu'ils sont très sensibles à la cause. Quelle année a été la plus marquante depuis le lancement de l’émission "Les Disques d’Or" ? La première année reste mythique parce qu'on ne sait pas où on allait. Mais c'est vrai que 2020 a marqué les esprits parce qu'on a atteint le million d'euros, c'était phénoménal ! L'album "Brol" d'Angèle avait rapporté 400.000 € et la même année, l'objet de Johnny avait également rapporté 400.000 €. D'ailleurs, dans la foulée, Angèle avait posté une petite vidéo pour réagir au bonheur d'avoir pu contribuer au Télévie. À lire aussi "On est super fier d'elle": atteinte d'un cancer, la petite Kiara, 9 ans, récolte... trois tonnes de pièces rouges pour le Télévie