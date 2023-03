Après le gaz et l'électricité, l'administration veut aussi réduire de 10% sa consommation d'eau

De la sobriété énergétique aux économies d'eau: l'administration veut réduire de 10% sa consommation d'eau dans les prochains mois, a fait savoir jeudi le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini.

"On doit ouvrir un plan de sobriété sur l'eau" comme l'Etat l'a fait depuis l'automne 2022 sur la consommation de gaz et d'électricité, a affirmé le ministre devant plus de cent cadres de l'administration réunis à Paris pour le dernier jour de leur formation à la transition écologique.