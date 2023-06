Augmentation de capital de 380 millions d'euros pour Aedifica

Grâce à cette opération, la société vise à renforcer son bilan et à réduire son taux d'endettement, mais également à financer ses projets et d'éventuels nouveaux investissements.

Cotée en Bourse, Aedifica est spécialisée en immobilier de la santé et plus particulièrement dans l'immobilier destiné aux soins aux personnes âgées. L'entreprise possède un portefeuille de plus de 620 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, en Irlande et en Espagne, d'une valeur de plus de 5,7 milliards d'euros.