Biden abandonne les couleurs choisies par Trump pour Air Force One

L'US Air Force a dévoilé vendredi une nouvelle palette de couleurs pour Air Force One, l'avion utilisé par le président des Etats-Unis, révélant que Joe Biden avait abandonné celle choisie par son prédécesseur Donald Trump.

Pour les deux avions en construction, M. Biden a opté pour le bleu clair et blanc, des couleurs classiques instaurées par John Kennedy il y a plus de six décennies.

Donald Trump, qui a quitté ses fonctions en janvier 2021, avait souhaité changer la peinture des futurs appareils, optant pour du rouge, blanc et bleu foncé. Il possédait une maquette du futur avion portant ces couleurs sur une table basse du bureau ovale.

Le projet de M. Trump prévoyait une bande rouge au milieu de l'avion et du bleu foncé sur sa partie inférieure, en référence au drapeau américain.

Ces nouvelles couleurs ont toutefois posé des problèmes techniques aux ingénieurs et vendredi, un communiqué de l'armée de l'air a fait état de possibles retards possibles et d'essais destinés à obtenir la nuance de bleu plus foncé souhaitée.