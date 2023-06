Chine: le géant du e-commerce Alibaba nomme un nouveau patron

Alibaba, pionnier en Chine du commerce en ligne, a annoncé en mars la plus grande restructuration de son histoire, avec la division en six entités distinctes de ses activités.

Daniel Zhang, qui démissionne de son poste de PDG et de président du conseil d'administration, restera néanmoins chez Alibaba pour prendre la direction de la branche informatique en nuage, a précisé le groupe.

Daniel Zhang, qui dirigeait le groupe depuis huit ans, sera remplacé le 10 septembre par Joseph C. Tsai, l'actuel vice-président exécutif d'Alibaba.

Fin 2020, Pékin avait ainsi stoppé une gigantesque entrée en Bourse à Hong Kong d'Ant Group, la filiale finance et paiement d'Alibaba, 48 heures avant l'événement.

Le mois suivant, Alibaba était visé par une enquête pour entrave à la concurrence. Ces déboires avaient fortement pénalisé sa rentabilité en 2022.

Le pouvoir chinois semble toutefois lâcher du lest ces derniers mois et adopter une attitude plus conciliante envers le secteur, dans un contexte de ralentissement économique.