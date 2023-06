L'assureur Ethias se lance dans le leasing de véhicules électriques à destination des entreprises et collectivité locales, annonce mercredi l'entreprise par voie de communiqué. Ethias Lease Corporation deviendra le premier opérateur de leasing 100% électrique du pays, selon Ethias.

"La première formule 100% électrique de Belgique portera sur un leasing de 6 ans alors que le leasing traditionnel pour une voiture thermique est de 4 ans. Un leasing plus long est aussi synonyme d'amortissement mensuel réduit et, par conséquent, de loyer mensuel plus intéressant", détaille Ethias.

Ethias Lease proposera une offre de leasing électrique complète et intégrée, comprenant voiture, point de recharge à domicile, carte de recharge et accompagnement.