Greenyard investit 3 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production de sauces

La nouvelle ligne de production, qui comprend une cuisine de sauces, une ligne de remplissage et une ligne d'emballage en verre, permettra de traiter plusieurs milliers de litres de sauce par heure, portant ainsi la capacité totale du site à 15 millions d'unités.

Selon Johnny Van Holzaet, directeur de Greenyard Prepared, "les systèmes de nettoyage automatisés et les processus de cuisson avancés mis en place amélioreront la qualité des produits et offriront la possibilité de proposer une plus grande variété de recettes savoureuses et nutritives".