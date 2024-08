Ikea cherche à intensifier sa présence sur le marché de la seconde main

Ikea teste une plate-forme en ligne pour la vente d'objets de seconde main, a annoncé lundi la chaîne d'ameublement suédoise. L'outil est actuellement disponible à Oslo et à Madrid jusqu'à la fin de l'année.

Les clients peuvent acheter et vendre des produits Ikea via la plate-forme 'Ikea Preowned', précise le responsable d'Ikea Jesper Brodin, au Financial Times. Si l'essai est concluant, le processus sera déployé à l'échelle mondiale. Le groupe suédois pourrait alors entrer en concurrence directe avec les grands noms de la deuxième main, comme eBay ou Craigslist.

La chaîne propose depuis un certain temps déjà à ses clients de lui revendre leurs meubles Ikea usagés. Elle les remet ensuite en vente dans ses magasins. La formule permet de prolonger la durée de vie de ses propres produits et de réduire la production de déchets, selon le groupe.