La Bourse de Paris sans direction, entre inflation et résultats

L'indice vedette CAC évoluait à l'équilibre (-0,04% à 7.530,61 points) vers 10H27 au lendemain d'un nouveau record en séance et en clôture, rendu possible grâce à la reprise de l'activité en Chine.

Même chose, selon lui, dans le secteur technologique où "la première réaction des cours aux chiffres trimestriels a été fortement teintée de négatif car les perspectives, en particulier, ont déplu à de nombreux investisseurs".

Les investisseurs tâchent en parallèle d'anticiper les prochaines actions des grandes banques centrales dans leur lutte contre l'inflation et de jauger le risque de récession.

La hausse des prix, à laquelle s'attaque les banques centrales depuis plus d'un an, reste une préoccupation dans l'alimentation et les services, même si l'inflation globale est en train de décélérer aux Etats-Unis et en zone euro.