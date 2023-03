La direction est convaincue de trouver des repreneurs pour tous les magasins

Ces 128 magasins emploient actuellement 9.000 personnes.

Delhaize n'a pas fixé de deadline pour le passage sous franchise. La phase d'information et de consultation va débuter mardi prochain. La direction s'engage à répondre à toutes les questions des représentants syndicaux, selon M. Piesvaux. Il se dit convaincu que tous les magasins trouveront preneur. "Nous avons un modèle performant de magasin franchisé. Plus de 80% de nos magasins sont gérés de la sorte. Ces magasins performent et gagnent des parts de marché, c'est une bonne garantie d'avenir pour les éventuels repreneurs."

Il pense notamment à des gérants indépendants qui souhaiteraient étendre leur réseau ou à des managers des magasins intégrés qui voudraient tenter l'aventure.