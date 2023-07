Le BEL 20 et arGEN-X poursuivent leur progression

AB InBev (52,62) valait 1,19% de plus que la veille, KBC (65,94) et Ageas (37,74) s'appréciant de 0,89 et 1,21%, Solvay (103,50) et UCB (82,08) de 1,37 et 0,98%.

Aperam (29,21) et Umicore (27,80) ne remontaient plus que de 0,45 et 0,14%, Proximus (7,30) gagnant 1,11%.

Iep Invest (5,25) et Orange Belgium (13,62) chutaient par ailleurs de 2,8 et 5,1%, Sipef (55,80) abandonnant 2,9% tandis que Belysse (1,115) bondissait de 5,2%, Ahold Delhaize (31,40) gagnant 1,8% comme SmartPhoto (28,00).

Biosenic (0,0546) plongeait enfin de 9% supplémentaires, MDxHealth (0,324) et Celyad (0,556) reculant de 4,1 et 3,8% alors que des gains de plus de 2% étaient notés en Nyxoah (6,94), Biotalys (6,00) et Sequana Medical (3,13).