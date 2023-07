Le BEL 20 et ses voisins évoluent sur la défensive

Le BEL 20 et ses voisins européens reculaient mercredi matin dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale américaine, l'indice bruxellois reperdant 0,5% vers onze heures en s'inscrivant à 3.794 points avec tous ses éléments dans le rouge à l'exception de Aedifica (62,00) et Cofinimmo (70,75) qui regagnaient 0,6 et 0,2%.

Dans le peloton de tête la veille, Aperam (29,31) se retrouvait en tête des baisses avec un recul de 1,7% devant Proximus (7,25) et D'Ieteren (156,40) qui reperdaient 1 et 0,9%, Sofina (207,60) cédant 0,6%.

AB InBev (52,74) reculait de 0,3%, KBC (68,10) et Ageas (38,53) de 0,7%, arGEN-X (474,00) et Galapagos (37,26) abandonnant 0,8 et 0,4% tandis que Solvay (105,65) et (81,58) cédaient 0,6 et 0,3%.