Le BEL 20 réduit sa perte après un nouveau passage sous les 3.800 points

arGEN-X (353,50) et Solvay (107,50) pesaient sur l'indice bruxellois en reculant de 1,4 et 1,3%, UCB (87,18) et Galapagos (34,87) cédant 0,8 et 0,6%.

KBC (64,34) et Ageas (40,14) reculaient de 0,7 et 0,2% tandis qu'AB InBev (60,44) progressait de 0,6%, Elia (123,90) de 0,9%, Umicore (29,26) et Aperam (32,12) de 0,6 et 1,2%.

Hors indice, Bpost (4,216) plongeait de 6,9% après avoir déjà perdu 18,7% la veille, Sequana Medical (3,26) chutant de même de 5,5% après une décote de 31,8% mardi.

Greenyard (6,09) et Lotus Bakeries (6.280) abandonnaient 1% comme Ontex (7,54), Euronav (15,52) et Agfa-Gevaert (2,655) perdant 1,4 et 1,3% alors que Xior (28,50), Care Property Invest (13,26) et Intervest Offices (18,06) remontaient de plus de 1%.