Le BEL 20 se dirige à nouveau vers les 3.500 points

Les immobilières Aedifica (60,90) et Cofinimmo (70,05) emmenaient les baisses en reculant de 3,2 et 2,4%, WDP (26,70) de 1%.

Umicore (25,58) et Aperam (28,29) abandonnaient de même 1,7 et 1,6%, GBL (70,08) et Sofina (184,90) reculant de 1,2%, AB InBev (51,27) de 1,9%, KBC (64,46) et Ageas (36,63) de 0,1 et 0,3%.