Le BEL 20 termine dans le rouge malgré le bond de 6,7% de Galapagos

Après avoir évolué trois minutes au-dessus des 4.300 points lundi à l'ouverture, l'indice BEL 20 devait repasser dans le rouge et céder finalement 0,62% à 4.264,18 points des indices européens partagés. Dix-sept de ses éléments étaient en baisse, Syensqo (78,94) et Solvay (36,92) en tête avec des reculs de 1,86 et 1,57% en compagnie de WDP (23,38) et AB InBev (59,38), négatives de 1,76 et 1,36%.

Galapagos (27,74) bondissait par contre de 6,69% après l'arrivée d'un nouvel administrateur, Melexis (72,55) et Ageas (48,22) monopolisant les autres hausses avec des gains de 0,14 et 0,25%. UCB (165,20) et arGEN-X (479,60) étaient négatives de 0,72 et 0,19%, KBC (69,62) et Lotus Bakeries (11.940) perdant 0,31 et 0,67%.

D'Ieteren (191,90) et Ackermans (185,40) étaient négatives de 0,36 et 1,28%, Umicore (11,57) et Azelis (19,24) reculant de 0,09 et 0,77%, Cofinimmo (64,10) et Sofina (244,80) de 1,23 et 0,73%, Elia (95,20) de 0,42%.